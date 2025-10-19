'Zenuwachtige' Luijten opgelucht na prolongatie marathontitel

AMSTERDAM (ANP) - Anne Luijten voelde zich vooral opgelucht na het prolongeren van de Nederlandse titel op de marathon. "Ik was heel erg zenuwachtig vanochtend, nog zenuwachtiger dan voor het WK. Alles minder dan het winnen van het Nederlands kampioenschap zou een teleurstelling zijn geweest", zei de 31-jarige Arnhemse bij de persconferentie.

Luijten liep zondag in Amsterdam haar derde marathon van het jaar. De kersverse Nederlands kampioene liep vijf weken geleden nog de marathon op de WK atletiek in het warme Tokio, waar ze als zeventiende eindigde. In april van dit jaar liep ze ook in Rotterdam de klassieke afstand over 42,195 kilometer.

Volgens Luijten, die in de korte voorbereiding ook nog ziek werd, was het mentale aspect het spannendste. "Ik wist dat ik in de vorm van mijn leven was, maar durfde niet hard weg te gaan, omdat ik vijf weken geleden nog een marathon had gelopen. Ik dacht al dat het spannend zou worden en dat werd het ook."

Terugvallen

Lang liep de 26-jarige Mikky Keetels voor Luijten. Halverwege bedroeg het verschil tussen beide loopsters ongeveer een minuut in het voordeel van Keetels. "Ik wist dat Mikky sneller zou starten en ik gokte erop dat ze zou terugvallen. Maar dat is natuurlijk heel spannend, want de tijd liep maar op. Toen het gat na 25 kilometer nog maar 55 seconden was, wist ik dat ik haar net op tijd zou inhalen. En dat gebeurde ook."

Keetels finishte uiteindelijk op een kleine drie minuten als derde Nederlandse vrouw. Jill Holterman eindigde op plek twee.