Duitsland boos op steeds eurokritischer Georgië

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 14:20
FRANKFURT/TBILISI (ANP/RTR/AFP) - Duitsland roept zijn ambassadeur in de voormalige Sovjetrepubliek Georgië terug. De stap komt in een periode waarin de betrekkingen tussen de EU en de eurokritische regering van het Zuid-Kaukasische land steeds verder verslechteren.
De Georgische leiders voeren al maandenlang campagne tegen de EU, Duitsland en tegen de Duitse ambassadeur persoonlijk, aldus het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Maandag buigen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken zich over de relatie met Georgië.
Vorige maand riep het Georgische ministerie van Buitenlandse Zaken de Duitse gezant op het matje. Hij zou zich met de binnenlandse politiek bemoeien. Zo bezocht hij processen tegen oppositieleden. Georgische functionarissen beschuldigen hem en andere EU-ambassadeurs van steun aan pogingen om de regering in Tbilisi omver te werpen.
Na omstreden parlementsverkiezingen vorig jaar zette de regering de onderhandelingen over toetreding tot de EU stop, wat tot massale protesten leidde.
