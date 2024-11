Expert: "Binnen tien jaar kan de wereld alle plasticafval niet meer aan"

De wereld zal over een decennium “niet meer in staat zijn om te gaan” met de enorme hoeveelheid plastic afval, tenzij landen instemmen met beperkingen van de productie, waarschuwde de co-voorzitter van een coalitie van belangrijke landen voorafgaand aan cruciale besprekingen over het aanpakken van wereldwijde plasticvervuiling.

Voor de laatste, cruciale ronde van VN-onderhandelingen over het eerste wereldwijde verdrag om plasticafval te beëindigen, in Busan, Zuid-Korea, deze week, erkende de Noorse minister voor internationale ontwikkeling, Anne Beathe Tvinnereim, de verdeeldheid tussen plastic producerende landen en andere staten. Zij vertegenwoordigt meer dan zestig "heel ambitieuze" landen, onder leiding van Rwanda en Noorwegen, die willen dat plasticvervuiling over de volledige levenscyclus wordt aangepakt. Dit houdt in dat de productie zwaar wordt ingeperkt.

Hoewel een “perfect verdrag” waarschijnlijk niet mogelijk is vanwege de sterke tegenstand, voornamelijk van olieproducerende landen, hoopt Tvinnereim dat er een akkoord kan worden bereikt dat in de loop van de tijd kan worden versterkt. “We zullen geen perfect verdrag sluiten. Maar we moeten verder komen. En ik denk dat dat zal lukken. Ik kies ervoor hoopvol te zijn,” zei Tvinnereim. “Met landen in de hoog-ambitieuze coalitie zullen we blijven aantonen dat er een grote groep is die zich aan haar ambities houdt. De wereld heeft nu dringend behoefte aan leiderschap en goed nieuws.”

Plastics in placenta

Dit jaar vonden verschillende onderzoekers microplastics in elk getest monster van de placenta; in slagaders, waar plastics worden gelinkt aan hartaanvallen en beroertes; en in sperma. Het draagt bij aan bewijs van de alomtegenwoordigheid van plastics en zorgen over gezondheidsrisico’s. De plasticcrisis wordt algemeen erkend als een bedreiging voor de volksgezondheid, biodiversiteit en het klimaat.

Twee jaar na een historische overeenkomst van 175 landen over onderhandelingen voor een wereldwijd juridisch bindend verdrag dat de gehele levenscyclus van plastics aanpakt, blijven landen sterk verdeeld over de aanpak.

De laatste onderhandelingsronde, die maandag begint en op 1 december eindigt, is van cruciaal belang. “Meer recycling en beter afvalbeheer zijn uiteraard nodig, maar als we de productie en consumptie niet verminderen, zullen we de hoeveelheid plastic in het systeem over tien jaar niet aankunnen,” aldus Tvinnereim.

Het gebruik van plastic kan wereldwijd verdrievoudigen tegen 2060, met de grootste stijgingen in Sub-Sahara Afrika en Azië. Ook wordt verwacht dat de hoeveelheid plastic afval tegen 2060 verdrievoudigt, waarbij de helft op stortplaatsen terechtkomt en minder dan een vijfde wordt gerecycled.