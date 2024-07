3x3-basketballers beginnen olympisch toernooi met zege

PARIJS (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers hebben hun eerste wedstrijd op de Olympische Spelen van Parijs gewonnen. Jan Driessen, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Worthy de Jong versloegen het team van China met 21-16.

Worthy de Jong besliste het duel door met nog een halve minuut op de klok het beslissende 21e punt te maken. Een wedstrijd duurt tien minuten tenzij een team voor die tijd 21 punten heeft gemaakt.

Oranje speelt in een competitie tegen zeven andere landen. De beste twee plaatsen zich voor de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 spelen in twee kwartfinales voor de andere twee plaatsen bij de laatste vier. Nederland strandde in Tokio, waar 3x3-basketbal voor het eerst op het programma stond, in de kwartfinales.

Woensdag speelt Nederland tegen titelverdediger Letland.