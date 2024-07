L'Oréal verkocht meer cosmetica, wel zwakke vraag uit China

CLICHY (ANP/BLOOMBERG) - Cosmeticaconcern L'Oréal heeft het afgelopen kwartaal geprofiteerd van de gestegen vraag naar zijn cosmetica- en verzorgingsproducten. Tegelijkertijd merkte het Franse bedrijf dat de zwakke vraag uit China aanhoudt. De Europese en Noord-Amerikaanse markt compenseerden daarentegen de resultaten, meldt L'Oréal.

De omzet in het tweede kwartaal van dit jaar steeg met 5,3 procent tot ruim 10,8 miljard euro. Alle divisies van L'Oréal groeiden. De consumentendivisie, met merken als Garnier, Essie en Maybelline, was met bijna 4,2 miljard euro goed voor het grootste deel van deze opbrengsten. De huidverzorgingstak, achter merken als La Roche-Posay, Vichy en CeraVe, groeide het sterkst. Deze divisie boekte een omzet van bijna 1,8 miljard euro, 10,8 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

In China daalde de verkoop, iets wat L'Oréal toeschrijft aan een "blijvend laag consumentenvertrouwen". Met name het luxesegment van het bedrijf had daar last van. Hieronder vallen bijvoorbeeld geuren van de merken Yves Saint Laurent, Diesel en Lancôme. Deze divisie presteerde wel goed in andere delen van Noord-Azië, de gerapporteerde regio waar L'Oréal China onder rekent.