3x3-basketballers boeken op Spelen tegen Frankrijk tweede zege

PARIJS (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers hebben op de Olympische Spelen hun tweede zege in de groepsfase geboekt. Nederland versloeg in Parijs Frankrijk met 20-13.

Oranje was het toernooi gestart met een zege op China (21-16). De basketballers verloren daarna van Letland (21-12) en eerder donderdag van Servië (19-17).

Dimeo van der Horst maakte 8 punten. Jan Driessen zorgde voor 6 punten. Worthy de Jong en Arvin Slagter waren ieder goed voor 3 punten

Nederland speelt tegen zeven andere landen en moet nog tegen Polen, Litouwen en de Verenigde Staten. De beste twee teams plaatsen zich voor de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 spelen in twee kwartfinales voor de andere twee plaatsen bij de laatste vier. Bij de Spelen in Tokio van 2021, toen de sport voor het eerst olympisch was, reikte Nederland tot de kwartfinales.