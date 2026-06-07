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3x3-basketbalsters lopen WK-finale mis na verlies tegen Australië

Sport
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 17:40
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WARSCHAU (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketbalsters zijn er bij het WK in Warschau niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. In de halve eindstrijd was Australië met 16-14 te sterk. Voor Oranje wacht nu de strijd om het brons.
Vorig jaar grepen de Nederlandse vrouwen nog de wereldtitel in Ulaanbaatar. Van dat team spelen Noor Driessen en Ilse Kuijt ook dit jaar weer mee. Lotte van Kruistum en Zoë Slagter zijn de teamgenoten in de Poolse hoofdstad.
De Nederlandse mannen werden zaterdag in de kwartfinales uitgeschakeld door zesvoudig kampioen Servië: 21-19.
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