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Verstappen opgelucht dat coureurs hem niet raakten bij start

Sport
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 17:51
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MONACO (ANP/AFP) - Max Verstappen heeft opgelucht gereageerd dat geen van de andere coureurs op hem is gereden toen hij niet wegkwam bij de start van de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1. "Gelukkig reageerde iedereen achter mij op de juiste wijze", zei hij tegen verschillende media. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moest meteen in de eerste ronde opgeven met een defect aan de motor.
"Tijdens de formatieronde voelde het al niet helemaal goed", zei Verstappen over zijn Red Bull. "Bij de proefstart was het helemaal mis. Er was geen stabiliteit en kort daarop viel de motor helemaal stil." Hij kon zijn wagen net nog een beetje naar links sturen.
Verstappen kon met moeite van zijn plek komen nadat alle auto's hem voorbij waren gegaan. "Pas bij de eerste bocht kreeg ik een beetje vermogen terug, maar de motor klonk heel slecht. Ik kon niet voluit gaan, dus heb ik de auto naar de pits gereden."
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