3x3-basketbalsters naar halve finale WK na zege op Hongarije

WARSCHAU (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben de halve finale van het wereldkampioenschap in Polen bereikt. Dankzij een beslissend punt van Noor Driessen in de slotfase was de regerend wereldkampioen met 21-20 te sterk voor Hongarije.

De kwartfinale tussen Nederland en Hongarije ging in de beginfase gelijk op. Halverwege liep Oranje uit naar een voorsprong van 6 punten. Maar de Hongaarse vrouwen kwamen knap terug. Na een schot van 2 punten met nog 42 seconden op de klok stond het 20-20. Maar tien seconden later wist Driessen langs de Hongaren te dribbelen en de bal in de basket te werken.

In de halve finale is Australië of Oekraïne zondag de tegenstander.