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Abdi Ali met zesde plaats beste Nederlander in finale 5000 meter

Sport
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 22:22
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BIRMINGHAM (ANP) - Mahadi Abdi Ali heeft verrassend sterk gelopen in de finale van de 5000 meter op de EK atletiek in Birmingham. De 30-jarige atleet eindigde als zesde in 13.17,17 en was daarmee de beste van de drie Nederlanders in het veld. Tim Verbaandert werd tiende in 13.23,23. Mike Foppen, houder van het Nederlands record, kwam als elfde over de finish in 13.23,67.
De Noor Jakob Ingebrigtsen won voor de vierde keer in zijn carrière Europees goud op de 5000 meter. Hij had het beste eindschot in de benen en noteerde 13.15,29. Het was een redelijk sensationele overwinning voor Ingebrigtsen, want hij liep in het Alexander Stadium zijn eerste wedstrijd na de WK atletiek in Tokio vorige zomer. Daarna raakte hij geblesseerd.
"Ik droomde van dit moment toen ik me twee weken geleden inschreef," zei Ingebrigtsen in het flashinterview na afloop. "Het was net genoeg." Het was zijn zevende Europese titel; hij won ook drie keer goud op de 1500 meter.
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