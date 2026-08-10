ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer brons voor gemengde estafetteploeg op EK atletiek

Sport
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 23:02
anp100826190 1
BIRMINGHAM (ANP) - De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft op de EK atletiek in Birmingham een bronzen medaille veroverd. De vier lopers waren Jonas Phijffers, Lieke Klaver, Terrence Agard en Myrte van der Schoot.
De ploeg domineerde de race. Startloper Phijffers gaf het stokje over aan Klaver, die ruim de leiding nam en in eerste positie overgaf aan haar vriend Terrence Agard. De geroutineerde estafetteloper hield de eerste plaats nipt vast en ondanks een val kreeg hij het stokje nog in handen van slotloopster Van der Schoot. Zij hield vol tot 50 meter voor de finish, toen kwamen de slotloopsters van Noorwegen en Groot-Brittannië er nog overheen.
Op de EK in Rome twee jaar geleden was er ook brons voor de Nederlandse ploeg. Toen bestond het kwartet uit Liemarvin Bonevacia, Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Broeders-Bol.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

59148700_m

"Morgen wordt het menens": 150 glastuinders zonder water door sproeiverbod, faillissementen dreigen

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

Loading