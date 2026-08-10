Weer brons voor gemengde estafetteploeg op EK atletiek

BIRMINGHAM (ANP) - De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft op de EK atletiek in Birmingham een bronzen medaille veroverd. De vier lopers waren Jonas Phijffers, Lieke Klaver, Terrence Agard en Myrte van der Schoot.

De ploeg domineerde de race. Startloper Phijffers gaf het stokje over aan Klaver, die ruim de leiding nam en in eerste positie overgaf aan haar vriend Terrence Agard. De geroutineerde estafetteloper hield de eerste plaats nipt vast en ondanks een val kreeg hij het stokje nog in handen van slotloopster Van der Schoot. Zij hield vol tot 50 meter voor de finish, toen kwamen de slotloopsters van Noorwegen en Groot-Brittannië er nog overheen.

Op de EK in Rome twee jaar geleden was er ook brons voor de Nederlandse ploeg. Toen bestond het kwartet uit Liemarvin Bonevacia, Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Broeders-Bol.