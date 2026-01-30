Afdaling Crans-Montana gestaakt na crash topfavoriete Vonn

CRANS-MONTANA (ANP) - De afdaling om de wereldbeker in het Zwitserse Crans-Montana is gestaakt na een crash van de Amerikaanse skiester Lindsey Vonn. De organisatie vond de weersomstandigheden te slecht om de laatste afdaling voor de Olympische Spelen voort te zetten.

Vonn, leider in het wereldbekerklassement van de afdaling en favoriet voor olympisch goud, kon na haar val op eigen kracht naar beneden skiën. Ze greep wel naar haar linkerbeen en knie en leek pijn te hebben. Een woordvoerder van de Amerikaanse skifederatie meldde dat Vonn wordt onderzocht.

De 41-jarige Vonn maakte vorig jaar december na vijf jaar afwezigheid haar rentree. De voormalige olympisch kampioene stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie was ze weer pijnvrij en keerde ze terug. De Amerikaanse skiet nu met een titanium prothese. Ze boekte onlangs in Zauchensee haar 84e wereldbekerzege.