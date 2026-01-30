Israël opent grens Rafah zondag voor beperkt personenverkeer

RAFAH (ANP) - Israël opent de grensovergang bij Rafah, in het zuiden van Gaza met Egypte, zondag voor beperkt personenverkeer. De Israëlische defensieorganisatie COGAT heeft bekendgemaakt dat mensen Gaza alleen binnen kunnen komen of verlaten na een Israëlische veiligheidscheck en onder coördinatie van Egypte.

COGAT zegt dat Gazanen vanuit Egypte naar het Palestijnse gebied mogen terugkeren als ze het tijdens de oorlog hebben verlaten. "Naast de initiële identificatie en screening bij de grensovergang Rafah door de missie van de Europese Unie, zal er een extra screening- en identificatieproces plaatsvinden in een aangewezen corridor, beheerd door de defensie-instelling in een gebied onder controle van de Israëlische krijgsmacht", staat verder in een verklaring.

Hulporganisaties dringen al maanden aan op de heropening van de grenspost voor hulpgoederen. De hulp aan de bevolking is sinds de bestandsovereenkomst in oktober opgevoerd, maar is volgens de organisaties nog steeds onvoldoende.