Afscheidnemende De Waard vindt dat hockeysters 'op bluf' verloren

AMSTELVEEN (ANP) - Xan de Waard (30) heeft haar hockeycarrière niet kunnen afsluiten met een vierde wereldtitel. De middenvelder verloor met de hockeysters van Oranje de WK-finale van Argentinië na shoot-outs. "Ik denk dat we op bluf hebben verloren", concludeerde De Waard achteraf.

"We zijn trots op hoe iedereen uiteindelijk is opgestaan bij de shoot-outs, maar we hebben het wel gewoon zelf laten liggen. Zij hebben het heel knap gedaan."

Voor De Waard gold de WK-finale als haar laatste wedstrijd in Oranje. "Ik heb niet echt het besef gehad dat het mijn laatste is", zei ze. "Ik wilde vooral volledig genieten. Het is gewoon een finale, die wil je gewoon winnen. Helaas hebben we dat niet gedaan."

De Waard voegt het WK-zilver toe aan een indrukwekkende erelijst, die onder meer drie wereldtitels (2014, 2018 en 2022) en twee olympische titels (2020 en 2024) bevat. In 2023 en 2025 werd De Waard uitgeroepen tot beste speelster van de wereld.