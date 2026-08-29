ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Afscheidnemende De Waard vindt dat hockeysters 'op bluf' verloren

Sport
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 19:14
anp290826128 1
AMSTELVEEN (ANP) - Xan de Waard (30) heeft haar hockeycarrière niet kunnen afsluiten met een vierde wereldtitel. De middenvelder verloor met de hockeysters van Oranje de WK-finale van Argentinië na shoot-outs. "Ik denk dat we op bluf hebben verloren", concludeerde De Waard achteraf.
"We zijn trots op hoe iedereen uiteindelijk is opgestaan bij de shoot-outs, maar we hebben het wel gewoon zelf laten liggen. Zij hebben het heel knap gedaan."
Voor De Waard gold de WK-finale als haar laatste wedstrijd in Oranje. "Ik heb niet echt het besef gehad dat het mijn laatste is", zei ze. "Ik wilde vooral volledig genieten. Het is gewoon een finale, die wil je gewoon winnen. Helaas hebben we dat niet gedaan."
De Waard voegt het WK-zilver toe aan een indrukwekkende erelijst, die onder meer drie wereldtitels (2014, 2018 en 2022) en twee olympische titels (2020 en 2024) bevat. In 2023 en 2025 werd De Waard uitgeroepen tot beste speelster van de wereld.
loading

POPULAIR NIEUWS

kringen-schenken-2026-hero

Zoveel mag je in 2026 belastingvrij aan je (klein)kinderen geven — en dit is de valkuil

vvd wil niet in kabinet alleen kabinet van winnaars gedogen1700821398

Ook ambtenaren keren zich tegen het kabinet: duizenden overheidsmedewerkers 8 september naar Den Haag

shutterstock_2762518343

Steeds meer gevaarlijke vissen in Middellandse Zee door opwarming: ‘Zee van onze vroeger is verdwenen’

shutterstock_2148313213

Vliegbelasting verdubbelt in 2027 voor verre vluchten: zoveel duurder wordt je ticket naar Turkije, Thailand en Suriname

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Gasprijs 90% hoger dan vorig jaar: zoveel duurder wordt jouw stookseizoen

kringen-geldlessen-header

Vier geldgewoontes van je ouders die nu ineens weer geld opleveren

Loading