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Hockeyster Jansen baalt van verloren WK-finale: 'gewoon klote'

Sport
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 19:18
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AMSTELVEEN (ANP) - Hockeyster Yibbi Jansen (26) baalt van de verloren WK-finale in eigen land. Argentinië bleek in het Wagener Stadion na shoot-outs te sterk en hield Oranje daarmee af van een vierde wereldtitel op rij.
"Ik kan het nog niet helemaal beseffen", zei Jansen, die de openingstreffer maakte, achteraf. "We waren niet goed genoeg, als ik het zo met mijn eerste gevoel moet zeggen."
"Het is gewoon echt klote", vervolgde ze. "We kwamen hier echt maar voor één ding en dat is goud. We hebben zo'n goede groep en hebben zo hard gewerkt. We waren er helemaal klaar voor."
Jansen wist na afloop vrij snel de vinger op de zere plek te leggen. "Wij hebben te weinig gecreëerd. We hebben te lang met onze rug tegen de muur gestaan in onze eigen cirkel. Dan kan je erop wachten dat hij een keer gaat vallen. De shoot-outs hebben zij daarnaast beter gedaan dan wij."
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