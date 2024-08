Ajax na krankzinnige strafschoppenserie naar play-offs

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft na een krankzinnige serie van 34 strafschoppen de play-offs van de Europa League bereikt. De club verloor het thuisduel met Panathinaikos (0-1) na een treffer van Tetê in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd. Ajax won vorige week met dezelfde cijfers in Athene en daardoor moesten penalty's de beslissing brengen. Doelman Remko Pasveer stopte vijf strafschoppen, de laatste van oud-Feyenoorder Tonny Vilhena.

Ajax miste viermaal vanaf 11 meter. Brian Brobbey faalde tweemaal. Veel spelers moesten twee strafschoppen nemen, omdat de serie na elf pogingen van beide clubs weer opnieuw begon. Jagiellonia Bialystok is de tegenstander van Ajax in de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. Ajax gaat komende donderdag eerst op bezoek bij de kampioen van Polen. De return is volgende week in Amsterdam.