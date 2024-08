Huldiging 'Hattrick Harrie' Lavreysen in Luyksgestel druk bezocht

LUYKSGESTEL (ANP) - Een paar duizend mensen hebben donderdagavond baanwielrenner en drievoudig goudenmedaillewinnaar Harrie Lavreysen gehuldigd in zijn woonplaats Luyksgestel, in de Brabantse gemeente Bergeijk. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Kloosterpark werd hij onder meer toegesproken door burgemeester Arinda Callewaert. Onder de feestvierders was ook de olympische chef de mission Pieter van den Hoogenband.

'Hattrick Harrie' werd toegezongen door de samengestroomde menigte dorpsgenoten. De sporter was onder de indruk van de belangstelling en noemde die "ongelooflijk".

Bij de afgelopen Olympische Spelen in Parijs behaalde Lavreysen drie gouden medailles. Zijn totaal staat nu op vijf olympische titels, waarmee hij de succesvolste Nederlandse man ooit op de Spelen is geworden.