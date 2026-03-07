Albies slaat honkballers met homerun naar zege op Nicaragua

MIAMI (ANP) - Ozzie Albies heeft de Nederlandse honkballers met een indrukwekkende homerun aan een zege op Nicaragua in de World Baseball Classic geholpen (4-3). Hij sloeg bij een achterstand van 3-1 zichzelf en twee ploeggenoten in de laatste inning binnen. De wedstrijd was meteen voorbij.

Albies werd na zijn homerun bedolven door zijn opgeluchte ploeggenoten. Bij een nederlaag was Oranje nagenoeg uitgeschakeld geweest, na het verlies van vrijdag tegen Venezuela (6-2). Nu is er nog hoop. Oranje speelt zondag tegen de Dominicaanse Republiek, de torenhoge favoriet voor de groepswinst. Israël is dinsdag de laatste tegenstander in de poule. De beste twee teams gaan naar de kwartfinales.

Nederland verloor in de achtste inning bij een gelijke stand (1-1) de controle over de wedstrijd. Lars Huijer, spelend bij de Pirates in de Nederlandse competitie, kreeg een homerun en twee punten tegen. Die schade leek te groot om nog te kunnen repareren, totdat Albies met twee ploeggenoten op de honken genadeloos toesloeg.