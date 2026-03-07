ECONOMIE
Chef Deens sterrenrestaurant Noma ging te ver tegen personeel

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 20:28
anp070326135 1
KOPENHAGEN (ANP) - Tientallen oud-medewerkers van het wereldberoemde restaurant Noma zijn het slachtoffer geworden van fysiek en verbaal geweld van chef-oprichter René Redzepi. Dat schrijft The New York Times in een groot verhaal over de werkcultuur bij het Michelinrestaurant in Kopenhagen. Volgens de 35 oud-werknemers die de krant sprak, zou personeel onder meer zijn uitgescholden, geslagen en geprikt met keukengerei.
Een van hen, het voormalige hoofd van het fermentatielab dat bij het restaurant hoort, begon zijn beklag te doen op sociale media. Vervolgens werd ook een digitaal zwartboek opgetuigd: Noma-abuse.com. Die website meldt dat vooralsnog niemand binnen Noma verantwoordelijk is gehouden voor het gedrag van Redzepi.
Bij de werkcultuur bij het restaurant, dat zich specialiseert in de Noordse keuken en vijfmaal bovenaan de lijst met 's werelds beste restaurants prijkte, werden al eerder vraagtekens gezet. Zo verontschuldigde Redzepi zich in een documentaire uit 2018 voor zijn gedrag binnen zijn bedrijf.
