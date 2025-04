Alcaraz begint gravelseizoen met titel in Monte Carlo

MONTE CARLO (ANP) - De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is het gravelseizoen goed begonnen. De nummer 3 van de wereld was in de finale van het toernooi van Monte Carlo in drie sets te sterk voor de Italiaan Lorenzo Musetti: 3-6 6-1 6-0. Voor Alcaraz was het zijn tweede titel dit kalenderjaar. Eerder won hij het toernooi van Rotterdam.

De 21-jarige Spanjaard startte moeizaam tegen de twee jaar oudere Italiaan, die vorig jaar op het gravel van Roland Garros brons won op de Olympische Spelen van Parijs. In Monte Carlo had hij onder anderen titelverdediger Stefanos Tsitsipas uit Griekenland uitgeschakeld. Zaterdag kostte de zege in drie sets op de Australiër Alex de Minaur hem veel kracht.

Musetti pakte de eerste set, maar zag Alcaraz zich in de wedstrijd knokken met twee breaks die hem een 4-0-voorsprong gaven. De Italiaan spartelde nog even tegen, maar kon de Spanjaard niet van setwinst afhouden.

In de derde set was het volledig gedaan met de tegenstand tot onvrede van het publiek: 6-0.