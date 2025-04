Kamworor wint in marathon Rotterdam vooral vertrouwen na ongeluk

ROTTERDAM (ANP) - De Keniaan Geoffrey Kamworor heeft met zijn zege in de marathon van Rotterdam weer aan zichzelf bewezen wat hij kan. De tweevoudig winnaar in New York (2017 en 2019) werd tijdens een training in 2020 aangereden door een motor en had vervolgens veel last van blessures. "Het was lang geleden dat ik had gewonnen, nu weet ik weer dat ik het kan", zei Kamworor tijdens de persconferentie.

De zege van 2019 in New York was tot zondag zijn laatste op de marathon. "Dit maakt mij heel blij. Mijn belangrijkste doel hier was om te winnen, en ook hoopte ik op een persoonlijk record. Voor een 'pr' was het een beetje te winderig. Dus toen ik besloot om na 35 kilometer te versnellen, was dat vooral met het oog op de zege en niet op een persoonlijk record." Kamworor won in 2.04.33, tien seconden boven zijn persoonlijk record.

De 32-jarige Kamworor weet nog niet wanneer zijn volgende marathon is. "Als ik word geselecteerd voor het WK in Tokio (september), sta ik daar zeker voor open."