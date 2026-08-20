Alcaraz keert na blessure terug op de US Open

NEW YORK (ANP/RTR) - Carlos Alcaraz keert na een afwezigheid van meer dan vier maanden terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en doet mee aan de US Open, waar hij vanaf 30 augustus zijn titel verdedigt.

Alcaraz wilde aanvankelijk vorige week zijn rentree maken bij het toernooi van Cincinnati, maar hij koos ervoor om zijn pols meer tijd te geven om te herstellen. Alcaraz voerde de afgelopen weken zijn trainingsintensiteit geleidelijk op en trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om de blessure op hogere intensiteit te testen.

Zevenvoudig grandslamwinnaar Alcaraz won in 2022 op de US Open zijn eerste grandslamtitel en werd toen de jongste speler die de nummer 1-positie op de ATP-ranglijst bereikte.