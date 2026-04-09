Alcaraz met moeite ten koste van Etcheverry door in Monaco

MONACO (ANP) - De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz (22) heeft zich met enige moeite bij de laatste acht van de Monte Carlo Masters geschaard. De nummer 1 van de wereldranglijst won op het gravel van de Country Club in de achtste finales in drie sets van de 26-jarige Argentijn Tomás Etcheverry: 6-1 4-6 6-3. Alcaraz stuit nu op Aleksandr Boeblik uit Kazachstan.

Alcaraz had in de eerste set weinig moeite met de Zuid-Amerikaan. Hij brak direct in de eerste game van Etcheverry en greep het initiatief. Alcaraz wist zijn tegenstander nog twee keer te breken en veroverde de eerste set met 6-1.

In de tweede set draaide de partij opeens om. Alcaraz leverde twee keer zijn opslagbeurt in waardoor Etcheverry op een 4-1-voorsprong kwam. De titelverdediger rechtte zijn rug en brak terug, maar moest de set uiteindelijk toch met 6-4 aan de nummer 30 van de wereldranglijst laten.

Alcaraz speelde in de derde set zeker niet zijn beste tennis, maar trok de beslissende reeks wel met 6-3 naar zich toe.