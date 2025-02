Alcaraz overtuigend naar halve finales ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Rotterdam de halve finales bereikt van het ABN AMRO Open. De Spaanse nummer 1 van de plaatsingslijst was in twee sets te sterk voor zijn landgenoot Pedro Martínez: 6-2 6-1.

De 21-jarige nummer 3 van de wereld Alcaraz had eerder in Ahoy snel afgerekend met de Italiaanse qualifier Andrea Vavassori. Martínez de nummer 44 van de wereldranglijst, had de Deen Holger Rune verrast. Tegen de 21-jarige nummer 3 van de wereld kwam de 27-jarige Martínez meteen onder druk. Alcaraz kreeg breakpoints en benutte de derde daarvan. Die voorsprong gaf hij in de eerste set niet meer af.

In de tweede set won Alcaraz ook meteen de opslagbeurt van zijn tegenstander. Met een tweede break liep hij uit naar 5-1 en kreeg op de opslag van Martínez twee matchpoints. Op het tweede sloeg hij toe.

Alcaraz neemt het in de halve finale van het ABN AMRO Open op tegen de winnaar van de kwartfinales tussen Andrej Roeblev uit Rusland en Hubert Hurkacz uit Polen.