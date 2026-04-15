Alcaraz trekt zich met polsblessure terug uit toernooi Barcelona

BARCELONA (ANP/AFP) - Carlos Alcaraz doet deze week niet mee aan het ATP-tennistoernooi van Barcelona. De Spanjaard heeft een polsblessure, meldt de organisatie.

Alcaraz, die donderdag zou aantreden tegen de Tsjech Tomas Machac, verloor zondag de finale van de Monte Carlo Masters van Jannik Sinner. De Italiaan nam daarmee de eerste positie op de wereldranglijst van Alcaraz over.

Naar verwachting zal Alcaraz in Madrid en Rome weer in actie komen ter voorbereiding op de verdediging van zijn titel op Roland Garros, dat op 24 mei in Parijs van start gaat.

Alcaraz verloor vorig jaar in Barcelona in de finale van de Deen Holger Rune.