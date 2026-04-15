Alcaraz trekt zich met polsblessure terug uit toernooi Barcelona

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 18:37
BARCELONA (ANP/AFP) - Carlos Alcaraz doet deze week niet mee aan het ATP-tennistoernooi van Barcelona. De Spanjaard heeft een polsblessure, meldt de organisatie.
Alcaraz, die donderdag zou aantreden tegen de Tsjech Tomas Machac, verloor zondag de finale van de Monte Carlo Masters van Jannik Sinner. De Italiaan nam daarmee de eerste positie op de wereldranglijst van Alcaraz over.
Naar verwachting zal Alcaraz in Madrid en Rome weer in actie komen ter voorbereiding op de verdediging van zijn titel op Roland Garros, dat op 24 mei in Parijs van start gaat.
Alcaraz verloor vorig jaar in Barcelona in de finale van de Deen Holger Rune.
De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

De idiootste 48 uur van Trump

Omega‐3‐hype loopt leeg: heeft de visoliepil zijn beste tijd gehad?

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

De wetenschap achter 'dark showering'

Huren in de top 20: van New York tot Zürich – dit zijn de duurste steden ter wereld

