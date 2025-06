Alcaraz wint voor de tweede keer Roland Garros na zege op Sinner

PARIJS (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft voor de tweede keer op rij Roland Garros gewonnen. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg in de finale op het Franse gravel na 5 uur en 29 minuten de nummer 1 van de wereld Jannik Sinner in de langste finalewedstrijd ooit in Parijs: 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 7-6 (2).

Voor de 22-jarige Alcaraz, die in de vierde set drie matchpoints wegwerkte, is het de vijfde grandslamtitel. De Spanjaard won eerder dit jaar ook al de toernooien in Rotterdam, Monte Carlo en Rome. In de Italiaanse hoofdstad versloeg hij eveneens Sinner in de finale. Die maakte op dat toernooi zijn rentree na een schorsing van drie maanden vanwege een positieve test op de verboden stof clostebol.