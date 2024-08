Alleen Europees kampioene Schilder door naar finale kogelstoten

SAINT-DENIS (ANP) - Jessica Schilder heeft zich op de Olympische Spelen van Parijs als enige van de drie Nederlandse atleten op dit onderdeel geplaatst voor de finale. De tweevoudig Europees kampioene kwam in de kwalificaties tot een afstand van 18,92 en plaatste zich daarmee als vierde voor de strijd om de medailles op vrijdag.

Jorinde van Klinken kon zich niet revancheren voor haar mislukte optreden in de olympische finale van het discuswerpen, waarin ze ver van het podium bleef met de zevende plaats. De winnares van Europees zilver op kogelstoten én discuswerpen kwam in het Stade de France tot een afstand van 16,35, waarmee ze ruim onder haar persoonlijk record (19.57) bleef en zich niet kwalificeerde voor de finale. Met twee ongeldige stoten was duidelijk dat de vorm ontbrak.

Alida van Daalen redde het ook niet. De 22-jarige Rotterdamse stootte de 4 kilo zware kogel naar 16,53, evenmin ver genoeg voor een plek in de finale.