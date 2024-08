Man (40) glijdt van wandelpad af en wordt voor ogen van gezin opgegeten door krokodil

Een tragisch verhaal uit Queensland, Australië, waar een gezinswandeling afgelopen zaterdag uitliep op een drama. De 40-jarige dokter Dave Hogbin gleed van een wandelpad en belandde in een rivier, waar hij werd aangevallen door een vijf meter lange krokodil.

De autoriteiten spoorden het dier enkele dagen later op, en vonden de stoffelijke resten van de onfortuinlijke Australiër terug in zijn spijsverteringskanaal. Dit is al het derde dodelijke krokodillenincident dit jaar. De politie wijst naar illegaal voeren van de dieren als mogelijke oorzaak van de aanvallen.

Loslaten

Hogbin was met zijn vrouw en drie jonge zoontjes (7, 5 en 2 jaar oud) aan het wandelen toen hij uitgleed op de steile oever van de Annan River. Zijn vrouw probeerde hem nog vast te grijpen, maar dreigde zelf ook meegesleurd te worden. Dave liet zijn vrouw los om haar te redden, waarna hij in de rivier belandde en opgepeuzeld werd door de krokodil.

Glibberig pad

De familie liep op een officieel pad vijf meter boven de rivier. Door de regenval was een deel van het pad weggezakt, wat de val van Dave veroorzaakte. De kinderen hebben gelukkig niet gezien hoe hun vader in het water verdween, meldt de familie.

Nachtmerrie

"We genoten gewoon van een standaarddag van onze vakantie en alles veranderde binnen 30 seconden", verklaarde zijn vrouw. "Hij deed niets verkeerd – sterker nog, hij deed alles goed, en toch gebeurde dit. Hij heeft me gered - zijn laatste daad was om mij niet mee te slepen. Ik ben blij dat ik er nog ben, want het had een miljoen keer erger kunnen zijn voor iedereen die erbij betrokken was, niet alleen voor de jongens."

Illegaal voeren

Dit was al de derde dodelijke krokodillenaanval in Australië dit jaar. In april viel een 16-jarige jongen ten prooi aan een krokodil, en in juli gebeurde hetzelfde met een 12-jarig meisje. De autoriteiten in Queensland benadrukken dat het voeren van krokodillen illegaal is en er zware boetes op staan. Video’s waarin krokodillen gevoerd worden, tonen hoe gevaarlijk dit kan zijn: de dieren verliezen hun natuurlijke schuwheid en gaan mensen associëren met voedsel.

Een parallel met de wolf

Dit probleem doet denken aan de waarschuwingen in Nederland om ons wilde dier, de wolf, niet te voeren. Op de Veluwe werd eerder dit jaar een wolf vlakbij auto's gespot, vermoedelijk op zoek naar voedsel. Het Utrechts Landschap heeft naar aanleiding van een incident met een meisje dat werd gebeten, een lijstje met tips uitgebracht over wat je wel en niet moet doen bij een ontmoeting met een wolf, schrijft het AD

Adviezen

Blijf kalm en houd afstand, bij voorkeur 100 meter.

Heb je een hond bij je? Houd hem aan de lijn.

Voer of lok de wolf niet.

Loop niet achter een wolf aan.

Komt een wolf te dichtbij? Ren dan niet weg, maar neem langzaam afstand, spreek luid en maak grote gebaren.