Amerika weigert contributie aan antidopingbureau WADA te betalen

Sport
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 20:29
MILAAN (ANP) - De Verenigde Staten hebben voor het tweede jaar op rij hun jaarlijkse contributie aan het mondiale antidopingbureau WADA ingehouden. Het gaat om een bedrag van 3,6 miljoen dollar. Een wet die president Donald Trump ondertekende, bevestigde de daad.
WADA liet in een verklaring aan het Franse persbureau AFP weten dat het ondanks de inhouding van de Amerikaanse contributie financieel gezond blijft. "Het is uiteraard niet ideaal wanneer een overheid haar contributie inhoudt. Aanvullende bijdragen van andere overheidsinstanties wereldwijd hebben de negatieve impact echter aanzienlijk verzacht."
Amerika weigert te betalen omdat het een onafhankelijk onderzoek wil naar de manier waarop WADA heeft gehandeld in een dopingzaak van 23 Chinese zwemmers. Zij werden kort voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokio betrapt op doping en mochten toch meedoen. WADA kon de bevindingen van de Chinese dopingautoriteit dat de sporters het middel onwetend hadden binnengekregen via besmette voeding niet weerleggen.
