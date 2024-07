PARIJS (ANP) - De Amerikaanse basketballers zijn goed begonnen aan de Olympische Spelen. Servië werd in groep C met 110-84 verslagen. In dezelfde poule was Zuid-Soedan met 90-79 te sterk voor Puerto Rico.

Kevin Durant was met 23 punten de meest trefzekere speler aan de kant van de Verenigde Staten. LeBron James kwam tot 21 punten. Nikola Jokic, de sterspeler aan de zijde van Servië, nam 20 punten voor zijn rekening.