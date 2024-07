Ierse schrijfster Edna O'Brien (93) overleden

LONDEN (ANP) - De Ierse schrijfster Edna O'Brien is na een lang ziekbed op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar uitgever bekendgemaakt. O'Briens literaire carrière omspant meer dan vijftig jaar. Ze schreef talrijke romans en verhalenbundels, die in vele talen zijn verschenen, waaronder in het Nederlands.

O'Brien brak in 1960 door met The Country Girls (De Buitenmeisjes), dat wegens de openhartige beschrijvingen van de vrouwelijke seksualiteit aanvankelijk in haar geboorteland werd verguisd, maar elders in de wereld bejubeld. Hoewel ze in Londen woonde, speelden haar boeken zich af in Ierland. Ze gaf vrouwen die worstelden met de deprimerende en hypocriete verwachtingen van het leven op het platteland een stem.

O'Brien verbreedde haar focus in haar latere werk, zoals House of Splendid Isolation (Huis van volmaakte eenzaamheid), maar met behoud van haar scherpe verstand en durf. Deze kwaliteiten brachten volgens de Britse krant The Guardian de beroemde Amerikaanse auteur Philip Roth er ooit toe haar te erkennen als "de meest begenadigde vrouw die momenteel fictie schrijft in het Engels".