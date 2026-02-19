Amerikaanse kunstrijdster Liu wint individueel goud op Spelen

MILAAN (ANP) - Kunstrijdster Alysa Liu heeft namens de Verenigde Staten goud gewonnen op de individuele wedstrijd op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina. De Japanse Kaori Sakamoto pakte het zilver, voor haar landgenote Ami Nakai.

Na de korte kür ging Nakai aan de leiding, voor Sakamoto en Liu. In de vrije kür legde Liu de lat hoog met een nagenoeg foutloze oefening. De regerend wereldkampioen kreeg een score van 150,20. Sakamoto maakte in haar kür, op muziek van Édith Piaf, een fout door een sprong te missen. De score van 147,67 kostte haar een kans op de titel, maar een plek op het podium was zeker. Alleen Nakai kon Liu nog van de titel afhouden. De 17-jarige Japanse leek goed met de druk om te kunnen gaan, maar de jury bleek kritisch op de uitvoering van haar oefening.

Het is het tweede goud voor Liu op de Winterspelen in Milaan, nadat ze ook al het teamevenement won met de Verenigde Staten.