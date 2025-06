Anisimova in finale Queen's tegen verrassende Maria

LONDEN (ANP) - De Duitse Tatjana Maria en de Amerikaanse Amanda Anisimova staan zondag tegenover elkaar in de finale van het grastoernooi van Queen's in Londen. Anisimova, de nummer 15 van de wereld, won in drie sets van de Chinese Zheng Qinwen, de mondiale nummer 5: 6-2 4-6 6-4.

Vooral de finaleplek van de 37-jarige Maria is opvallend. Ze bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi en versloeg op weg naar de finale onder anderen Elena Rybakina en op zaterdag Australian Open-winnares Madison Keys: 6-3 7-6 (3). Maria is de mondiale nummer 86.

Voor het eerst in 52 jaar wordt er weer een vrouwentoernooi gehouden op Queen's. Komende week komen de mannen in actie. Het toernooi geldt als voorbereiding op Wimbledon, dat op 30 juni begint.