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Antonelli: beide Mercedes-coureurs hebben veel pech

Sport
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 18:31
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SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Kimi Antonelli wil niet beweren dat Mercedes-teamgenoot George Russell dit seizoen meer pech heeft gehad dan hij. "We hebben allebei pech gehad op cruciale momenten, maar zo gaat het nu eenmaal in de autosport", zei de leider in het kampioenschap van de Formule 1 tijdens de mediadag voorafgaand aan de Grote Prijs van België.
De jonge Italiaan gaf toe dat Russell veel pech had toen hij in de Grote Prijs van Canada aan de leiding reed en door mechanische pech uitviel, maar Antonelli viel in Catalonië-Barcelona uit en eindigde op Silverstone buiten de punten door technische problemen.
"Ik heb daardoor veel punten verspeeld, maar ik vind het lastig te beoordelen wie meer pech had. Feit is dat het in de Formule 1 snel kan omslaan. Het is wel duidelijk dat betrouwbaarheid niet het sterkste punt is bij Mercedes, daar moeten we aan blijven werken", aldus Antonelli, die leidt met 25 punten voorsprong op Russell en 32 op Lewis Hamilton van Ferrari.
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