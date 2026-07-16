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Regering VS wil visa voor studenten en journalisten beperken

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 18:30
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse regering heeft een voorstel ingediend om de visumregels voor studenten en journalisten aan te scherpen. De visa blijven in het voorstel beperkt geldig, en zouden verlengd moeten worden als mensen er langer gebruik van willen blijven maken. Als het Congres ermee instemt, zouden de regels al in september kunnen ingaan.
Studenten krijgen nu een visum voor de duur van hun studie in de VS. In het nieuwe voorstel zou dat voor maximaal vier jaar zijn. Als ze toch langer willen blijven studeren, moet een verlenging aangevraagd worden waarvoor ook betaald moet worden.
Journalisten zouden nog maar 240 dagen mogen blijven op een werkvisum. Chinezen zelfs maar 90. Journalisten die bijvoorbeeld als correspondent werken, zouden steeds verlenging van hun visum moeten aanvragen. Mediabedrijven hadden gevraagd of er geen visum kon komen voor een paar jaar, maar dat verzoek werd afgewezen. Nu kunnen visa jaren geldig zijn.
De regering zegt zo illegale migratie te bestrijden.
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