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Antonelli kan zege in thuisrace in Monza nog niet bevatten

Sport
door anp
zondag, 06 september 2026 om 17:53
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MONZA (ANP) - Kimi Antonelli kon het kort na zijn zege nog niet geloven dat hij de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 op zijn naam had geschreven. De 20-jarige Italiaan was in Monza met zijn Mercedes sneller dan teamgenoot George Russell uit Groot-Brittannië en Max Verstappen in de Red Bull. "Ik had nooit kunnen bedenken dat ik hier zou staan", zei Antonelli, die aanvankelijk van de negentiende positie was gestart.
"Na de herstart kreeg ik het geloof dat ik een kans op de overwinning had", zei de Italiaan in het flashinterview. "Daar ben ik in blijven geloven. Met versere banden was ik in staat om George in te halen. Dit is een droom die uitkomt. Wat een geweldige dag. Zonder mijn team en familie had ik dit nooit kunnen bereiken."
Antonelli is de eerste Italiaanse winnaar in Monza sinds Ludovico Scarfiotti, die de race in 1966 in de Ferrari won.
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