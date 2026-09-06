Opkomst verkiezingen Saksen-Anhalt nu al hoger dan in 2021

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - De opkomst bij de verkiezingen in de deelstaat Saksen-Anhalt is nu al hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Om 16.00 uur had 65,3 procent van de kiezers gestemd, aldus de kiescommissie.

Die baseert het percentage op steekproeven. Het aantal stemmen per post is niet meegenomen in het opkomstpercentage. In 2021 was de totale opkomst 60,3 procent, inclusief briefstemmen. De enkele duizenden stembureaus blijven open tot 18.00 uur. Daarna komen Duitse media met de eerste prognoses.

De voorlopige uitslag wordt verwacht in de nacht van zondag op maandag of maandagochtend. Dan wordt ook bekend hoeveel inwoners van Saksen-Anhalt precies hebben gestemd. Zowel binnen als buiten Duitsland is veel aandacht voor deze stembusgang, omdat de radicaalrechtse Alternative für Deutschland er volgens peilingen veel beter voor staat dan alle andere partijen.

Geen incidenten

De verkiezingsdag lijkt vooralsnog rustig en zonder incidenten te verlopen. De Duitse omroep ZDF meldt dat de politie grootschalig aanwezig is in Maagdenburg, de hoofdstad van Saksen-Anhalt. Dat zou zijn voor het geval dat er spontane bijeenkomsten of protesten ontstaan na de bekendmaking van de eerste prognoses.

De AfD krijgt mogelijk voor het eerst sinds haar oprichting in 2013 de kans om deel uit te maken van een regering. Duitsland heeft sinds de Tweede Wereldoorlog geen radicaalrechtse regering gehad.