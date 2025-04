Arsenal verspeelt thuis punten tegen Brentford

LONDEN (ANP) - Arsenal heeft in de achtervolging op koploper Liverpool in de Premier League punten verspeeld. Tegen Brentford kwam de club uit Londen van coach Mikel Arteta in eigen huis niet verder dan 1-1.

Arsenal heeft 63 punten, 10 punten minder dan Liverpool. De ploeg van coach Arne Slot komt zondag nog in actie tegen West Ham United.

Arteta had veel spelers die afgelopen dinsdag met 3-0 hadden gewonnen van Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League op de bank gezet, onder wie Jurriën Timber. De verdediger werd in de tweede helft net als Martin Ødegaard en Bukayo Saka alsnog in de ploeg gebracht.

Woensdag opnieuw tegen Real

Thomas Partey bracht Arsenal op voorsprong. Yoane Wissa zorgde voor de gelijkmaker. Arsenal, dat woensdag in Madrid opnieuw tegen Real speelt, kon de wedstrijd daarna niet meer in zijn voordeel beslissen.