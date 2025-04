Motorcoureur Marc Márquez wint voor vierde keer sprintrace MotoGP

LOSAIL (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft bij de Grote Prijs van Qatar in de MotoGP de sprintrace gewonnen. Het is de vierde overwinning in de sprintrace voor de 32-jarige Spaanse Ducati-coureur. Zijn jongere broer Álex Márquez eindigde ook voor de vierde keer als tweede. Franco Morbidelli kwam als derde over de streep.

Met de zege in de sprintrace passeert Marc Márquez zijn broer weer in de WK-stand. Hij heeft met 98 punten, 2 punten meer. Hij start zondag ook vanaf de poleposition

De Spanjaard Jorge Martín, die zijn rentree maakt, eindigde als zestiende. De titelverdediger liep bij een trainingsongeluk kort voor de eerste grand prix in Thailand meerdere breuken op in zijn linkerhand en rechtervoet en miste de eerste drie races van het seizoen. Francesco Bagnaia, de wereldkampioen van 2022 en 2023, eindigde als achtste.