Assefa na dramatische zege marathon Berlijn maanden uitgeschakeld

BERLIJN (ANP/DPA) - De Ethiopische Tigst Assefa, die zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze won, moet een achillespeesoperatie ondergaan. Dat heeft een woordvoerder van de marathonorganisatie bevestigd aan het Duitse persbureau dpa. De 29-jarige atlete is naar verwachting maanden uitgeschakeld.

Assefa was in de Duitse hoofdstad bezig aan een ijzersterke race en liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord dat de Keniaanse Ruth Chepngetich in 2024 liep in Chicago (2.09.56). De laatste kilometers liep de Ethiopische toploopster zichtbaar verkrampt van de pijn, waardoor een nieuwe mondiale toptijd uit zicht raakte. Ze kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2.11.04, de derde tijd ooit gelopen door een vrouw.

De Keniaanse wereldrecordhoudster zit momenteel een dopingschorsing uit van drie jaar. Haar resultaten vanaf maart 2025 zijn ongeldig verklaard, waardoor het record nog altijd staat.