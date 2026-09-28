ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Assefa na dramatische zege marathon Berlijn maanden uitgeschakeld

Sport
door anp
maandag, 28 september 2026 om 15:07
anp280926116 1
Volg ons op Google Nieuws
BERLIJN (ANP/DPA) - De Ethiopische Tigst Assefa, die zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze won, moet een achillespeesoperatie ondergaan. Dat heeft een woordvoerder van de marathonorganisatie bevestigd aan het Duitse persbureau dpa. De 29-jarige atlete is naar verwachting maanden uitgeschakeld.
Assefa was in de Duitse hoofdstad bezig aan een ijzersterke race en liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord dat de Keniaanse Ruth Chepngetich in 2024 liep in Chicago (2.09.56). De laatste kilometers liep de Ethiopische toploopster zichtbaar verkrampt van de pijn, waardoor een nieuwe mondiale toptijd uit zicht raakte. Ze kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2.11.04, de derde tijd ooit gelopen door een vrouw.
De Keniaanse wereldrecordhoudster zit momenteel een dopingschorsing uit van drie jaar. Haar resultaten vanaf maart 2025 zijn ongeldig verklaard, waardoor het record nog altijd staat.
loading

POPULAIR NIEUWS

juristen duizenden rechtszaken verwacht energietoeslag studenten1680683170

Studeerde je tussen 2015 en 2023? Je krijgt nog ruim €2.100 extra, maar pas in april 2027 en je rente loopt intussen gewoon door

focusflitsers-header

Deze flitser meet je snelheid niet: ook wie zich aan de limiet houdt, kan een boete krijgen

182784545_m

Voorkom sluipverbruik: hoeveel geld bespaar je door alle niet-essentiële stekkers uit het stopcontact te halen?

box3-geldkist

Heb je meer dan €59.357 spaargeld? In de deal die de WW-bezuiniging schrapt, betaal jij mogelijk mee

155801928_m

Hotelgasten slaan alarm: daarom kun je de waterkoker op je kamer beter niet gebruiken

wie-geht-es-mit-bitcoin-weiter

Heb je bitcoin? Aandelen worden straks misschien pas bij verkoop belast, maar voor crypto is dat nog niet zeker

Loading