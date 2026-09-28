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Turkse komiek veroordeeld voor beledigen Erdogan in optreden

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 15:09
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ISTANBUL (ANP/AFP) - Een Turkse rechtbank heeft de populaire komiek Deniz Göktaş (32) tot negentien maanden cel veroordeeld voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan tijdens een optreden. Göktaş wordt in afwachting van een hoger beroep voorlopig wel vrijgelaten.
De rechter bevond de komiek ook schuldig aan het "beledigen van religieuze waarden". Hij werd vrijgesproken van een derde aanklacht, het loven van criminaliteit.
In Turkije is een gerechtelijke uitspraak pas definitief als een hof van hoger beroep zich erover heeft gebogen.
Politieke satire
Göktaş staat bekend om zijn politieke satire. Hij werd op 3 juli door de politie gearresteerd, een week nadat een YouTubevideo van zijn show viraal was gegaan met 9 miljoen views.
De arrestatie van Göktaş past in de steeds verdergaande harde aanpak van critici van de islamistisch-conservatieve regering van Turkije of haar waarden. Honderden mensen zijn opgepakt, waaronder politici, kunstenaars, muzikanten, journalisten en lhbtiq+-activisten.
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