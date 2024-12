ANTALYA (ANP) - Atleet Niels Laros heeft bij de Europese kampioenschappen cross in het Turkse Antalya de titel veroverd in de categorie onder-20 jaar. De 19-jarige Laros, onlangs gekozen tot Europees atletiektalent van het jaar, hield in de Turkse badplaats de Brit George Couttie en de Noor Andreas Fjeld Halvorsen achter zich.

Laros neemt normaal al bij de senioren deel aan wedstrijden. Zo werd hij op de Olympische Spelen zesde op de 1500 meter.