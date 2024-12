Opnieuw goud op 500 meter voor shorttrackster Velzeboer

BEIJING (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft op de slotdag van de World Tour-wedstrijden in Beijing de 500 meter gewonnen. Velzeboer hield op de olympische piste van Beijing de Canadese schaatssters Florence Brunelle en Rikki Doak achter zich. Het was haar derde zege op de kortste afstand in de World Tour. Ook bij de eerste twee wedstrijden, beide in Montreal, was ze de beste.

Op de 1000 meter, die ze in Montreal één keer won, eindigde ze zaterdag in Beijing als tweede. Op de 1500 meter eindigde ze een dag later net naast het podium.

Jens van 't Wout won de B-finale op de 1000 meter na een val in de halve finales.