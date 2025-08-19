Tenniskoppel Alcaraz/Raducanu direct uitgeschakeld op US Open

NEW YORK (ANP) - Tennissers Carlos Alcaraz en Emma Raducanu zijn in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel op de US Open uitgeschakeld. De Spanjaard en de Britse verloren in twee sets van de Brit Jack Draper en de Amerikaanse Jessica Pegula: 4-2 4-2.

De organisatie van het grandslamtoernooi in New York heeft het gemengd dubbel ingevoerd als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. In een volgepakt Arthur Ashe Stadium waren US Open-winnaars Alcaraz (2022) en Raducanu (2021) in het enkelspel het meest opvallende duo op het toernooi dat in twee dagen wordt afgewerkt.

Draper en Pegula hadden echter de beste start, pakten meteen een break en wonnen de eerste set (4-2), die in deze opzet tot vier gewonnen games gaat. In de tweede set verloor Alcaraz zijn opslagbeurt. Het Spaans-Britse koppel werkte op de opslag van Raducanu op 3-1 nog drie matchpoints weg, maar Draper maakte het daarna op het vijfde matchpoint af.

De Italiaanse tennissers Sara Errani en Andrea Vavassori, die het gemengd dubbel afgelopen jaar in de 'normale opzet' wonnen, bereikten de halve finales. Het koppel won eerst van Elena Rybakina uit Kazachstan en de Amerikaan Taylor Fritz en daarna ook van Andrej Roeblev uit Rusland en Karolina Muchova uit Tsjechië. Ook de Poolse Iga Swiatek en haar Noorse partner Casper Ruud bereikten de halve finales na overwinningen op Madison Keys en Frances Tiafoe uit de Verenigde Staten en het Amerikaans-Italiaanse duo Caty McNally/Lorenzo Musetti.