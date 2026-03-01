ECONOMIE
Atleet Takele wint marathon Tokio opnieuw, parcoursrecord Kosgei

Sport
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 9:10
anp010326075 1
TOKIO (ANP) - De Ethiopische atleet Tadese Takele heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn titel op de stadsmarathon van Tokio geprolongeerd. Hij klopte twee Keniaanse atleten op de streep en eindigde in een tijd van 2 uur, 3 minuten en 37 seconden. Daarmee was hij 14 seconden langzamer dan een jaar geleden. De overwinningen in Tokio waren de eerste twee grote marathonzeges in zijn carrière.
De overwinning bij de vrouwen ging naar Brigid Kosgei. De Keniaanse liep in 2 uur, 14 minuten en 29 seconden een parcoursrecord. Het is haar tweede overwinning in Tokio, na die van 2021. Ze won ook al de 'major' stadsmarathons van Londen en Chicago. Kosgei liet in Tokio vier Ethiopische atletes achter zich.
