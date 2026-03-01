ECONOMIE
NYT: timing aanval Khamenei gewijzigd voor maximale schade

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 9:14
anp010326076 1
TEHERAN (ANP) - Kort voor de gezamenlijke aanvallen op Iran hebben de VS en Israël het moment van hun militaire campagne gewijzigd. Dat schrijft The New York Times op basis van ingewijden. Volgens de krant kon zo opperste leider Ali Khamenei snel worden uitgeschakeld.
Aanvankelijk was de bedoeling om in de nacht aan te vallen. Dat plan werd herzien toen nieuwe inlichtingen uitwezen dat landelijke kopstukken op zaterdagochtend zouden samenkomen in Teheran voor een defensieraad.
Volgens informatie waarover Israël beschikte, zouden bij de aanval onder meer de leider van de Revolutionaire Garde Mohammad Pakpour en defensieminister Aziz Nasirzadeh zijn omgekomen. Khamenei was op dat moment in een ander deel van hetzelfde overheidscomplex.
