Atlete Bol start outdoorseizoen op 25 mei in Rabat

DEN HAAG (ANP) - Atlete Femke Bol begint haar outdoorseizoen op 25 mei met de Diamond League-wedstrijd op de 400 meter horden in het Marokkaanse Rabat. "Nog drie weken", schreef de regerend Europees- en wereldkampioene bij de aankondiging op Instagram. De 25-jarige Amersfoortse beëindigde haar indoorseizoen in maart na de EK in Apeldoorn.

Lieke Klaver loopt op 16 mei in Doha haar eerste wedstrijd in de buitenlucht. Het tweetal liet de World Relays van dit weekend in het Chinese Guangzhou aan zich voorbijgaan, omdat de kans groot is dat de vrouwen op de 4x400 meter zich op basis van de wereldranglijst plaatsen voor de WK van september in Tokio. Bol en Klaver sloegen ook de WK indoor van maart in China over.