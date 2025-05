Basel opent Eurovisie Songfestival met parade door stad

BASEL (ANP) - In Basel is zondagmiddag het Eurovisie Songfestival officieel begonnen. In de Zwitserse stad vindt een openingsceremonie plaats met de 'langste loper' in de geschiedenis van het evenement.

De turquoise loper is liefst 1,3 kilometer lang en loopt van het stadhuis naar de zogeheten Eurovision Village, waar later zondag een feest plaatsheeft. De 37 delegaties hoeven het hele stuk niet helemaal te lopen: nadat ze zijn voorgesteld aan het publiek bij het stadhuis, stappen de deelnemers in historische trams en worden ze in paradevorm de stad doorgereden. Aan het einde wacht de internationale pers om ze nog tal van vragen te stellen.

De autoriteiten volgen de feestelijkheden op de voet voor eventuele ongeregeldheden. Vorige week riep een actiegroep op om de openingsceremonie te verstoren door de loper te betreden met Palestijnse vlaggen, sjaaltjes en spandoeken om op die manier te protesteren tegen de deelname van Israël aan het songfestival.

'Brede discussie'

De Israëlische deelneemster Yuval Raphael was er ook bij tijdens de ceremonie. Vorig jaar sloeg Israël de loper over, naar verluidt mede vanwege de spanningen rondom de Gaza-oorlog. Sinds het begin van de oorlog klinkt er internationaal kritiek op de aanwezigheid van Israël op het songfestival.

Organisator European Broadcasting Union (EBU) beloofde eerder al een "brede discussie" over de deelname van Israël, maar zegt ook dat het songfestival een "niet-politiek muziekevenement" is.