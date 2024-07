Taylor Swift bedankt Amsterdam voor 'drie magische nachten'

Taylor Swift kijkt met een goed gevoel terug op de drie concerten die ze deze week gaf in Nederland. De Amerikaanse zangeres spreekt in een bericht op Instagram van "drie magische nachten in Amsterdam".

"Dank aan iedereen die naar de shows kwam, meezongen en de hele nacht met ons dansten!", schrijft Swift bij een reeks foto's van de shows. De optredens waren onderdeel van haar Eras Tour. Naar de drie concerten kwamen in totaal zo'n 165.000 mensen.

De zangeres vervolgt haar tournee in het Zwitserse Zürich. Op 9 en 10 juli staat ze op het podium in het Letzigrund-stadion.