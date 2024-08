Atlete Jiya strandt in halve finales 200 meter op Spelen Parijs

PARIJS (ANP) - Tasa Jiya is op de Olympische Spelen van Parijs gestrand in de halve finales van de 200 meter. De 26-jarige Nederlands kampioene kwam in haar heat van de halve finales als zesde over de meet en dat betekende uitschakeling. Ze liep een tijd van 22,81, boven haar persoonlijk record van 22,62.

Jiya nam het in haar race op tegen gevestigde namen als de Amerikaanse Gabrielle Thomas, de Britse Dina Asher-Smith en de Zwitserse Mujinga Kambundji. Jiya liep in baan 9, de buitenbaan waarin ze het liefst loopt. Toch kon ze niet mee in het sprintgeweld van de voorste lopers. Thomas won in 21,86.

Jiya eindigde eerder deze zomer op de EK in Rome als vijfde op de 200 meter. Met de estafetteploeg op de 4x100 meter behaalde ze de bronzen medaille.